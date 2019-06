La Fira Multisectorial de Cambrils bat el rècord de visitants

Es van registrar 44.710 visites, que representen un increment del 21% respecte a l’anterior edició

Actualitzada 05/06/2019 a les 18:47

La 62a Fira Multisectorial de Cambrils va ser tot un èxit de participació. En total, s'han registrat 44.710 visites, que representen un increment percentual del 21% respecte les 35.277 visites comptades en l’edició anterior (un 32% divendres, un 14% dissabte i un 24% diumenge).Per altra banda, segons les 642 enquestes de valoració realitzades, també augmenta sensiblement la valoració global que fan les persones visitants de la fira, amb una nota mitjana que passa del 8,2 de l’any passat al 8,4 d’aquest 2019. La Fira ha augmentat de forma notable el percentatge de públic de fora de Cambrils, especialment de les províncies de Tarragona i Barcelona.La 62a Fira Multisectorial de Cambrils es va celebrar del 31 de maig al 2 de juny. Aquesta mostra comercial de referència al territori va comptar amb 36.000 m2 de superfície i quasi 200 expositors dividits en sectors com l’automoció, la maquinària agrícola i la jardineria, el comerç i els serveis, l’alimentació, l’electrònica i les noves tecnologies, la salut, el benestar, la gastronomia, l’oci i el lleure. La fira es va complementar amb un ampli programa d’activitats lúdiques per a tota la família, com el mercat medieval, demostracions d’oficis tradicionals, l’espai Food Trucks Circus, la Fira de Firetes, el concert de Suu, la diada castellera o els espectacles itinerants.