El succés ha obligat a tallar en un primer moment els tres carrils de l'autopista

Actualitzada 05/06/2019 a les 10:06

Un camió frigorífic s'ha incendiat, la matinada d'aquest dimecres 5 de juny, a l'AP-7 al seu pas per Tarragona. El foc ha cremat tot el vehicle pesant a excepció de la cabina i el conductor n'ha sortit il·lès. Els Bombers han treballat amb set dotacions en aquest succés, que inicialment ha obligat a tallar els tres carrils de l'autopista. Els Mossos també s'hi han traslladat amb cinc patrulles.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 3.27h que un camió frigorífic que transportava pebrots i llimones s'estava cremant al punt quilomètric 245,5 de l'AP-7, a l'alçada de Tarragona i en direcció Barcelona. Fins al lloc s'hi han traslladat un total de set vehicles terrestres, els quals han treballat per apagar el foc fins prop de les 7.30h, quan s'ha donat per extingit. Segons informen els Bombers, la cabina ha estat l'única part del vehicle que no ha cremat. El conductor del vehicle ha resultat il·lès, per la qual cosa no s'han hagut de lamentar danys personals.Fins al lloc també s'han traslladat un total de cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han hagut de regular el trànsit. En un primer moment el succés ha obligat a tallar els tres carrils de l'autopista. Gairebé una hora després, a les 4.29h, s'ha pogut reobrir un carril per tal que els vehicles que circulaven per aquest punt poguessin continuar la marxa. A les 7.30h s'ha obert un segon carril i només n'ha quedat un de tallat.