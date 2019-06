L'EINA signa un acord de govern amb Ara Altafulla

La formació republicana manté contactes amb Junts i el PSC per eixamplar el pacte

Actualitzada 05/06/2019 a les 15:24

L’EINA-ERC-AM, la candidatura guanyadora de les eleccions del 26-M a Altafulla amb cinc regidors, ha arribat a un acord de govern amb Ara Altafulla. La regidora electa per aquesta formació, Natàlia Sanz, s’ocuparà de la regidoria de Turisme i Comerç atesa «la seva experiència i contacte amb el teixit comercial i associatiu de la localitat», segons informa el partit republicà. D’altra banda, aquesta setmana l’EINA ha mantingut contactes amb Junts per Altafulla -que té dos regidors- i amb la regidora del PSC per eixamplar l’acord. Els republicans afirmen que «la sintonia és bona i que les respectives posicions s’acosten, amb moltes qüestions en comú malgrat algunes diferències».Tot i haver-hi propostes damunt la taula, segons el partit encara no se n’ha fet cap en ferm i caldrà esperar per conèixer els nous socis de l’EINA. La formació vol un govern republicà liderat per una coalcaldia de Jordi Molinera i Alba Muntadas.Les quadre cadires restants del plenari corresponen a Alternativa Altafulla, una formació que no entra en les negociacions de l’EINA per formar govern. Aquest és el partit del fins ara alcalde, Fèlix Alonso, que ha renunciat a l’acta de regidor en ser desbancat a les urnes.