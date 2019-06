L'ACA tornarà a analitzar l'aigua del Francolí arran de l'accident de Carburos Metálicos

Tot i que les concentracions d’amoni es troben dintre de normalitat, divendres farà una nova inspecció a l'empresa

Actualitzada 05/06/2019 a les 15:40

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet un seguiment de l'aigua del riu Francolí arran de la fuita d'amoníac que es va produir en una empresa de la Pobla de Mafumet, on va morir una persona i hi va haver diversos ferits.Des de divendres, l'ACA ha realitzat diverses analítiques a l'aigua on es van prendre tres mostres diferents, amb l’objectiu principal d’avaluar les concentracions d’amoni.Segons han explicat a aquesta redacció, una de les mostres es va recollir a la sortida del canal de l’empresa Carburos Metálicos, al polígon Nord de Tarragona, on es va produir el sinistre. En aquesta es va evidenciar una concentració molt alta d’amoni, per damunt del límit establert.Mentre que les altres es van recollir en dos punts del riu Francolí, aigües amunt i aigües avall de l’aiguabarreig del canal, on el resultat va donar que les concentracions d’amoni es trobaven dintre de la normalitat.Protecció Civil va recomanar el passat divendres no agafar aigua per al reg del Francolí, mentre que de l'aigua de boca de l'aixeta se'n podia fer ús sense problema. Desprès de les analítiques fetes, l'organisme de la Generalitat va confirmar aquest dimarts que l'aigua del riu ja es pot utilitzar amb normalitat, ja que els llindars d'amoni estan dintre de la normalitat.De totes maneres, l'Agència Catalana de l'Aigua ha confirmat ha Diari Més que avui es tornaran a agafar mostres del Francolí per confirmar que la qualitat és l’habitual i divendres es tornarà a fer una nova inspecció a l’empresa de la Pobla de Mafumet, on es va produir la fuita.