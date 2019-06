Els Xiquets d'Alcover cancel·len les actuacions per falta de castellers

L’única cita que mantenen és la diada de la Festa Major, que se celebra a l’octubre, i el seu objectiu és captar nous membres

Actualitzada 05/06/2019 a les 13:36

Els Xiquets d’Alcover han decidit cessar temporalment la seva activitat a causa de la reducció de membres que ha patit la colla, segons informa el digital ElMónCasteller. De fet, la colla ha decidit cancel·lar totes les seves actuacions tret de la diada de la Festa Major del municipi, la qual se celebra a l’octubre. L’objectiu és captar nous integrants per revertir la situació en un futur.Segons informa el mateix mitjà, els Xiquets d’Alcover, nascuts el 2012, han pres aquesta decisió perquè consideren que aquest curs no hi ha suficients castellers als assajos. És per aquest motiu que l’única cita que mantenen al calendari és la de la Festa Major i fins llavors faran assajos de manera esporàdica. A més, també preveuen organitzar tallers per captar nous membres, sobretot de canalla, i poder tornar a tenir una activitat plena.