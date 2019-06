Torna el XXXII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer amb novetats

El termini màxim de presentació serà el 15 d’octubre

Actualitzada 04/06/2019 a les 14:39

Participació

El XXXII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer es reformula com a premi de referència al Camp de Tarragona. La nova convocatòria comptarà amb dues noves categories, la del Premi honorífic del jurat i el Periodisme Camp de Tarragona. L’Ajuntament de Torredembarra, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i Repsol, com a patrocinador, han presentat aquest matí el Premi.L’objectiu del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer és reforçar les comarques del Camp de Tarragona com a escenari d’interès periodístic en totes les seves vessants i potenciar la qualitat del periodisme que es fa al territori, alhora que afavorir una major participació, mantenint la qualitat del guardó.A la nova categoria Periodisme Camp de Tarragona, els treballs hauran de tractar sobre el Camp de Tarragona en qualsevol dels seus àmbits i s’admetran candidats provinents de qualsevol indret del món. La dotació econòmica és de 8.000 euros.Respectant l’esperit dels Mañé i Flaquer, es manté la categoria de Premi Turístic. El premi manté els 6.000 euros en metàl·lic i el compromís de l’Ajuntament d’encarregar al guanyador/a un treball periodístic remunerat sobre Torredembarra per ser publicat en un mitjà de comunicació d’àmbit català. La novetat és que s’admetran treballs provinents de mitjans de comunicació de qualsevol indret del món.En la categoria de Comunicació Local, l’àmbit territorial s’amplia més enllà de Torredembarra i i el Baix Gaià a qualsevol dels municipis del Camp de Tarragona, però en aquest cas només poden optar al premi els periodistes que treballin en mitjans de comunicació del Camp de Tarragona. La temàtica és lliure i la dotació econòmica del premi és de 3.000 euros.El Premi honorífic del jurat, sense dotació econòmica, reconeixerà la trajectòria d’un periodista, ja sigui nacional o internacional.L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha ressaltat que, amb aquesta reformulació del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, Torredembarra es posa al capdavant del Camp de Tarragona per projectar el territori en l’àmbit de la comunicació. Per la seva part, la regidora de Cultura de Torredembarra, Núria Batet, ha explicat que aquest treball conjunt amb el Col·legi de Periodistes ajudarà a impulsar la figura de Mañé i Flaquer com a referent periodístic a Catalunya i l'Estat, tenint en compte que el torrenc va ser el primer periodista professional de tot l’Estat i que entre les innovacions que va aportar als mitjans de l’època destaca la creació de la figura del corresponsal desplaçat.Els treballs s’hauran de presentar acompanyats de les referències personals de l’autor (fotocòpia del DNI i telèfon de contacte). El termini màxim de presentació serà el 15 d’octubre de 2019, a través de correu electrònic premis@torredembarra.cat , o a l’Ajuntament de Torredembarra.Podran concórrer articles o reportatges signats amb nom o amb pseudònim i publicats a la premsa escrita diària, periòdica o especialitzada, mitjans digitals, portals informatius a Internet o emesos per ràdio o TV, entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.És condició indispensable enviar el treball publicat, on es pugui comprovar clarament el nom de la publicació i la data. En el cas de treballs emesos per ràdio o televisió, cal enviar-los acompanyats del guió (ràdios i televisions). També cal aportar una certificació del director/a del mitjà de comunicació expressant la data, lloc i programa d’emissió. En el cas dels treballs publicats a Internet, s’han de lliurar de la mateixa manera que s’han publicat al web (HTML, JPEG, etc.) link, pdf o impressió en paper.Un mateix autor/a pot presentar diferents treballs sense cap límit, però no s’acceptaran a concurs les sèries. El premi es destina a un únic treball.