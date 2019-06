Salou amplia els horaris de la zona blava durant la temporada turística

L’horari passarà a ser de 10h a 14h i de 17h a 22h fins al 30 de setembre

Actualitzada 04/06/2019 a les 15:09

Salou ja ha iniciat des del passat dissabte 1 de juny el nou horaria d'aparcament de la zona blava, que estarà operatiu fins al 30 de setembre. El nou horari comprèn des de les 10 a les 14 hores i des de les 17 a les 22 hores, tots els dies de la setmana amb els festius inclosos.Els pàrquings de Llevant Sud i Nord, per la seva banda, també modificaran el seu horari de zona blava de dilluns a diumenges, festius inclosos, de 10 a 04 hores.Els ciutadans que disposin de la targeta d’aparcament de resident podran expedir un tiquet per aparcar en zona blava fins esgotar el crèdit de què disposi, depenent del tipus. Un cop esgotat el saldo, la targeta queda anul·lada. Aquesta serà vàlida fins el 30 de setembre.Els veïns que encara no disposin de la nova targeta d’aparcament poden recollir-la a les oficines de l’OAC a la planta baixa de l’Ajuntament (de dilluns a divendres de les 8,30 i fins a les 14h). Per ser beneficiari de la targeta s’ha de tenir l’impost de circulació del vehicle domiciliat a Salou i al corrent de pagament, així com no tenir sancions de trànsit municipals pendents de pagament. Cal presentar el DNI original del titular del vehicle o autorització signada pel mateix amb fotocopia del seu DNI i portar la targeta antiga que serà substituïda per una en vigor.Hi ha dos tipus de targetes: la de tipus 1 amb 200 hores, per a ciutadans amb l’impost de vehicles i que tingui el seu domicili als carrers tot seguit esmentats i una altra targeta recarregada amb 150 hores per a la resta.A partir de l'1 d'cotubre només restaran actives les zones blaves exclusives de tot l’any i que s’apliquen als carrers Barcelona, Berenguer de Palou, Via Augusta, Via Roma i Ciutat de Reus (a determinades zones) per tractar-se de zones comercials i per la necessitat de generar una major rotació circulatòria.