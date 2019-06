Rolls-Royce Marine trasllada la seva seu social de Tarragona a Alacant

L'empresa ven motors i altres accessoris per embarcacions des dels seus magatzems situats al polígon industrial de Constantí

L’empresa Rolls-Royce Marine España, ubicada al polígon industrial de Constantí, ha traslladat la seva seu social d’aquesta localitat Tarragonina al poble de la Vila Joiosa, a Alacant, segons el mitjà Crónica Global. La companyia recentment ha passat a anomenar-se Konsgberg Maritime Spain, ja que ha estat adquirida pel grup noruec Kongsberg, i aquest ha decidit moure la seva seu social fora de Catalunya, on està present des de fa més de 30 anys.La companyia es dedica a vendre motors per embarcacions, equips de generació elèctrica i diversos accessoris navals des del polígon industrial de Constantí, on té diversos magatzems. L’any 2017, el volum de negoci de l’empresa va arribar als gairebé 6 milions.El traspàs de la seu social de Tarragona a La Vila Joiosa es va tancar el passat 1 d’abril, segons informa el mateix mitjà digital.