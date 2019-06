L'aigua del riu Francolí no ha patit cap afectació arran de l'accident de la Pobla

Protecció Civil assegura que ja es pot utilitzar per al reg «

Actualitzada 04/06/2019 a les 19:41

L'aigua del riu Francolí ja es pot utilitzar amb normalitat, segons ha confirmat Protecció Civil. El passat divendres, des de l'organisme de la Generalitat van recomanar evitar captacions d'aigua del riu per al reg entre la Pobla de Mafumet i Tarragona arran de la fuita d'amoníac que es va produir en una empresa de la Pobla de Mafumet, on va morir una persona i hi va haver diversos ferits.Durant tot el cap de setmana s'han realitzat inspeccions per veure si l'accident del divendres a l’empresa Carburos Metálicos, al polígon Nord de Tarragona, havia tingut alguna afectació derivada. Per aquest motiu van recomanar no agafar aigua per al reg del riu, mentre que de l'aigua de boca de l'aixeta s'en podia fer ús sense problema.Aquest dilluns al migdia, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que els resultats de les analítiques de l'aigua del riu es troben dins els llindars normals i que per tant, ja es pot utilitzar per al reg amb normalitat.