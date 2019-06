Els establiments turístics de Tarragona inverteixen més de 100 MEUR en renovar equipaments

El sector preveu un estiu amb una ocupació similar a la de l’any passat

Actualitzada 04/06/2019 a les 13:43

Els establiments turístics de la demarcació de Tarragona han invertit 107 milions d’euros aquesta temporada per renovar les instal·lacions. La gran majoria són establiments de la Costa Daurada, tan allotjaments de grans cadenes com empreses familiars. D’aquests 107 milions, 93 fan referència a hotels, 11 a càmpings i 3 milions d’euros a apartaments turístics, segons dades de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT). El president de la FEHT, Eduard Farriol, ha explicat que els clients demanen que els establiments estiguin en les millors condicions i ha criticat el paper d’alguns ajuntaments que, al seu parer, no inverteixen prou en infraestructures i les zones públiques. De cara a l’estiu, Farriol ha avançat que esperen un volum d’ocupació similar al del 2018, que ja va ser positiu.