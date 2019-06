El PSC i l'Agrupació Veïnal de les Platges formaran govern al Vendrell

Kenneth Martínez, cap de llista dels socialistes, serà alcalde gràcies a un acord que s’anunciarà demà en roda de premsa

Govern alternatiu

A mida que s’apropa el ple de constitució dels plenaris municipals, el 15 de juny, es comença a conèixer quins seran els pactes que es conformaran a les diverses localitats. Una de les incògnites que quedava per desvetllar era el Vendrell, on el PSC de Kenneth Martínez va assolir 8 regidors, a només 3 per sumar majoria absoluta, mentre que la coalició entre Som Poble i ERC –encapçalada per Marc Robert– va anunciar la nit electoral que intentaria un pacte alternatiu als socialistes que integraria quatre formacions. Finalment, avui s'ha fet públic que l’Agrupació Veïnal de les Platges (AVP-FIC), una nova formació política centrada en les necessitats de les urbanitzacions i barris del litoral, donarà suport a la investidura del partit més votat.Un cop fet el recompte definitiu, la setmana passada, el ple es quedava en 8 regidors el PSC, 6 Som Poble-ERC, 2 Cs, 2 Junts pel Vendrell, 1 Primàries, 1 Podem i 1 AVP-FIC. Per contra, el PP es va quedar fora i, per primer cop, cap grup municipal de caire xenòfob no tindrà representació, ja que ni Vox ni SOMI van superar amb prou feines el 2% dels sufragis el passat 26 de maig. Tot i que Kenneth Martínez no ha volgut avançar els detalls de l’acord, que s’anunciaran demà en roda de premsa, sí que queda pendent si alguna altra candidatura se sumarà als socialistes a l’hora de formar govern o, com a mínim, de facilitar-li la investidura en una primera votació. Amb AVP encara els manquen dos suports més per no haver de recórrer a la norma fixada per la legislació electoral, que marca que sigui la formació amb més regidors qui governi al municipi, en cas de no aconseguir una majoria absoluta.Inicialment, Marc Robert (Som Poble-ERC) havia anunciat la seva intenció de fer un govern a quatre, amb Junts, Primàries, Podem i AVP. Tot i això, els contactes realitzats la setmana passada no van fructificar. Robert ha assegurat avui a Diari Més que aquesta era l’única alternativa sobre la taula, malgrat que Junts proposava que fossin les dues forces més votades les que s’entenguessin per sumar 14 regidors. «No hi veig recorregut, el PSC mai no ens ho ha ofert», ha detallat Robert. Només un pacte entre els republicans, Junts, Ciutadans, Primàries i Podem podria prendre-li l’alcaldia a Kenneth Martínez (PSC), però aquest acord es veu altament improbable per les diferències entre els diferents grups.Els socialistes formalitzaran l’acord amb la llista impulsada pels veïns de les platges de Sant Salvador, Coma-ruga, el Francàs, Sant Vicenç de Calders i urbanitzacions, i que està encapçalada per Severiano Matamoros Galván. L’acte es farà demà als jardins del Museu Pau Casals.