DIA preveu tancar 219 botigues, 4 d'elles a Tarragona, aquest mes de juny

L'advocat de la cadena ha anunciat durant el judici per l'ERO, que la falta d'ofertes de compra ha desencadenat la decisió

Actualitzada 04/06/2019 a les 16:57

Barcelona, Astúries i Madrid, les més afectades

La cadena de supermercats DIA preveu tancar 219 botigues a Espanya, entre elles quatre a Tarragona, aquest mes de juny després de no haver rebut ofertes per elles. Així s'ha conegut avui en el marc del judici que afronta l'empresa per la decisió del sindicat CCOO d'impugnar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) aprovat a finals de març.Durant la vista, celebrada en la Sala de lo Social de l'Audiència Nacional, els lletrats encarregats de la defensa de DIA han citat dos correus electrònics enviats per l'adreça de Relacions Laborals de la signatura durant l'última setmana de maig en els quals informa de l'omissió de seguiment de l'ERE d'aquests tancaments. Han apuntat que el grup «no té ofertes de compra» per cap d'aquests establiments.A mitjans de març, els tres sindicats participants en la negociació de l'acomiadament col·lectiu (Fetico, CCOO i UGT) van revelar que la pròpia companyia parlava de la posada a la venda de 297 botigues en total.Fonts de DIA van confirmar llavors que més d'una vintena d'empreses ja havia mostrat el seu interès en algun d'aquests locals. Amb una plantilla de 26.709 treballadors a tota Espanya, la proposta inicial de la companyia era que l'ERE afectés 2.064 persones.Segons la Vanguàrdia, en un document presentat per l'empresa a la comissió de seguiment de l'ERE Barcelona és la ciutat amb més tancaments plantejats. A Catalunya, DIA preveu tancar 38 botigues: 26 a Barcelona, 4 a Tarragona, 4 a Girona i 4 a Lleida.A la província d'Astúries els establiments afectats seran 22, mentre que a Madrid seran 20. DIA preveu tancar també 31 botigues a la Comunitat Valenciana, 18 a València, 9 a Alacant i 4 a Castelló.Galícia concentrarà 24 tancaments, amb 9 a Pontevedra, 8 a la Corunya, 4 a Orense i 3 a Lugo, mentre que a País Basc es tancaran 12 botigues (10 a Biscaia i 2 a Guipúscoa). A Castella i Lleó, Dia tancarà 21 botigues: 7 a Lleó, 4 a Valladolid, 3 a Burgos, 3 a Palència, 3 a Salamanca i una a Zamora; i a Castella-la Manxa tancarà altres 16, repartides entre Toledo (6), Ciudad Real (5) i Albacete (5).A Andalusia es contempla el tancament de 15 botigues: 4 a Còrdova, 3 a Granada, 2 a Cadis, 2 a Huelva i una a Almeria, Jaén, Màlaga i Sevilla. A Aragó es tancaran altres 8, amb 7 a Saragossa i una altra més a Osca; 7 a Extremadura (6 a Badajoz i una altra a Càceres); 2 a La Rioja; una a Múrcia i una altra a Navarra.