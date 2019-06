Unes 550 persones participen en la 6ª Cursa solidària de l'Aquópolis

Els fons recollits han anat en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)

La Pineda va acollir ahir diumenge la 6a edició de la Cursa solidària Aquópolis Costa Daurada, en la qual hi van prendre part unes 550 persones. En aquesta ocasió els fons recollits han anat en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), que treballa per millorar la vida dels qui conviuen amb aquesta malaltia i aconseguir avenços en la seva investigació.La cursa incloïa una prova atlètica de 5 quilòmetres així com una caminada de 2 quilòmetres amb la meta ubicada dins del parc aquàtic. El guanyador de la cursa de 5 quilòmetres ha estat l’atleta Girmay Gebrekiros (16’33”), seguit de Carles Nadal (16’34”, Aquópolis Costa Daurada) i Benito Ojeda (16’40”, Athletic Track Tarragona). En categoria femenina, el podi l’ha format tres corredores del club Athletic Track Tarragona, amb la Yolanda Bergadà (19’38) com a vencedora, seguida de Stella Beazzutti (20’54”) i Marta Ruiz (22’22”). Tots els participants en l’esdeveniment benèfic van poder gaudir gratuïtament d’un dia a les instal·lacions del parc aquàtic.La prova està organitzada pel club Eurosport Vila-seca Fondistes, Aquópolis Costa Daurada i l'empresa especialitzada en esdeveniments esportius Athletic Events. A més, compta amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Vila-seca, la Diputació de Tarragona, BASF, Repsol, el Centre d’Atenció Primària de l’Alt Camp, Guivernau i Aquum Spa.