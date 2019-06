Un problema de filtracions d'aigua té incomunicats a veïns de Salou i Vilafortuny

Telefónica assegura que porta una setmana treballant per reparar l'avaria

Actualitzada 03/06/2019 a les 18:18

Uns 200 veïns de Salou i de Vilafortuny porten més d'una setmana sense poder realitzar trucades ni connectar-se a Internet. L'avaria estaria causada, segons ha explicat Telefónica a Diari Més, per una filtració d'aigües que hauria danyat el cablejat telefònic.La zona afectada s'estén des del Camp de Futbol de Salou fins a l'inici de Vilafortuny, a l'avinguda de la Diputació. Els veïns han mostrat la seva indignació a través de les xarxes socials, ja que porten més d'una setmana sense servei.La companyia telefònica explica que el cablejat telefònic, que es troba soterrat, s'hauria danyat arran d'un trencament de la presurització de la zona on es troben els cables, als quals hauria arribat l'aigua. Telefònica afegeix que els seus tècnics porten dies treballant en l'avaria.Els treballs compten amb la dificultat que per poder substituir els cables malmesos han de retirar primer l'aigua de la canalització, on es troben soterrats. Les tasques de repració s'estan duent de forma escalonada per tal de restablir la normalitat dels servei als veïns afectats.