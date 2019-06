Un miler de persones participen a la 77a Festa de la Bicicleta del Vendrell

S’han recaptat 345 euros per l'Associació Afibromed

Actualitzada 03/06/2019 a les 15:04

Premis atorgats a la 77a Festa de la Bicicleta

Grup que ve de més lluny : Escola La Parellada de Santa Oliva

: Escola La Parellada de Santa Oliva Grup més nombrós : Els Pastorets del Vendrell

: Els Pastorets del Vendrell Grup més nombrós (escoles) : Escola Àngels Garriga, amb 135 participants

: Escola Àngels Garriga, amb 135 participants Grup més divertit i original: 1r Escola La Parellada de Santa Oliva i 2n Escola Bressol Mestral

1r Escola La Parellada de Santa Oliva i 2n Escola Bressol Mestral Bicicleta més original: El Dibuixant del Penedès

El Dibuixant del Penedès Carrosses: 1r Els Pastorets, 2n Col·legi Sagrat Cor, 3r Escola Àngels Garriga, 4t Escola Marta Mata i 5è Escola Bressol Mestral

El Vendrell va acollir, ahir diumenge 2 de juny, la 77a Festa de la Bicicleta del Vendrell. En l’esdeveniment hi han participat un miler de persones i s’han recaptat 345 euros per la campanya solidària Pedalem junts per una mateixa causa. Enguany els fons es destinaran a l'Associació Afibromed, entitat que treballa per donar visibilitat a la fibromiàlgia i ajudar les persones afectades per aquesta malaltia.Com a novetat, a part d’anar en bicicleta, enguany també s’hi ha pogut participar amb patinet, escúter o monopatí, sempre que no fossin elèctrics. D’aquesta manera, la Festa de la Bicicleta s’ha adaptat a altres modalitats de mobilitat sostenible que darrerament estan augmentant en el nombre d’usuaris. La jornada va estar amenitzada musicalment per la banda Brass The Gitano.A més de la bicicletada pròpiament dita, cal dir que també es van realitzar diversos actes previs organitzats per la Regidoria de Festes, el Club Open Natura i l’Agrupació de Cultura Popular L’Embarcada, com la 12a Pedalada nocturna i una gimcana familiar.En l'esdeveniment s'han atorgat els premis següents: