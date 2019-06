L'AEH engega les primeres Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Salou

Del 8 al 16 de juny, els restaurants participants oferiran menús a un preu que oscil·la entre 20 i 50 euros

L'Associació d’Hostaleria de Salou (AEH) ha organitzat del 8 al 16 de juny les primeres Jornades Gastronòmiques de l’arròsde Salou. En aquestes, 32 establiments serviran menús amb l’arròs com a protagonista i hi hauran activitats paral·leles com un concurs per petits xefs i una arrossada el diumenge 9 de juny al passeig Jaume I.La presentació de les jornades qha comptat amb la presència de Pep Moreno, president de l’AEH Salou; Marc Montagut, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Salou, amb representants dels establiments participants i de les empreses col·laboradores Bayo i Torelló.Els 32 restaurants participants serviran arrossos de tot tipus durant la setmana de les jornades. Els menús consten d’aperitiu, plat principal, postre i una proposta de vins o caves Torelló i el seu preu oscil·la entre els 20 i 50 euros.Els menús presentats a les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs optaran a diversos premis, els quals es decidiran a través d’un jurat professional i d’un jurat popular. En aquest sentit, totes les persones que tastin qualsevol dels menús, podran votar-lo a través d'un formulari. Entre tots els comensals que votin, es sortejaran diversos premis com lots de vins i caves Torelló o menús als restaurants participants.Per altra banda, a les xarxes socials Jornades gastronòmiques AEH hi haurà concursos on podran guanyar més menús gratuïts o amb descompte als restaurants i lots de vins i caves Torelló.L’AEH Salou també ha preparat dues activitats pel diumenge 9 de juny al passeig Jaume I de la població: el concurs Petit Xef i una degustació d’arròs Bayo i cava Torelló. El concurs va dirigit a nens i nenes que vulguin aprendre i gaudir de la cuina amb xefs de renom del municipi com Pep Moreno, Edu Cuesta o Felix Ruiz. Podran fer-ho a partir de les 12 del migdia al passeig Jaume I de Salou els nens i nenes que tinguin entre 8 i 12 anys. Com a màxim hi podran participar 20 nens i s’hi han d’inscriure una hora abans al mateix passeig.Les Jornades Gastronòmiques són la primera acció engegada per part de l’AEH Salou, que va néixer aquest 2019 amb l’objectiu d’unir esforços, sumar sinergies i representar la diversitat d’establiments de la població. A més, de convertir Salou en un destí gastronòmic durant tot l’any a través d’esdeveniments gastronòmics.Podeu consultar els menús al següent enllaç