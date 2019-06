Investiguen un intent de segrest d'una menor a Vilallonga del Camp

Els Mossos han identificat a l'autor i han obert diligències per esclarir els fets

Un intent de segrest d'una menor a Vilallonga del Camp aquest cap de setmana ha posat en alerta als veïns de la població de les localitats veïnes. Els pares d'una nena de sis anys han denunciat els fets aquest dissabte, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.Els fets s'haurien produït la tarda del passat divendres, quan un noi que anava amb una motocicleta negra hauria ofert llaminadures a la menor per intentar que aquesta marxés amb ell. La nena hauria explicat els fets als progenitors, els quals van interposar la denúncia el dissabte.Arran de la denúncia, la policia autonòmica ha obert diligències per esclarir els fets i ha identificat el presumpte autor. Els Mossos ha posat el cas en coneixement del jutge.La notícia de l'intent de segrest s'ha fet eco a través dels grups de Facebook de les poblacions properes, on també s'ha difòs la imatge del presumpte autor. A més a més, des de les xarxes socials asseguren que fa un parell de setmanes es va donar un cas similar.