García: «Un canvi de govern pot afavorir que la Móra-Tamarit sigui una EMD»

El president de l’associació de veïns diu que està «decebut» per la falta d’interès de Ballesteros

Actualitzada 02/06/2019 a les 16:46

L’Associació de Veïns la Móra-Tamarit compta els dies que falten per saber si Josep Fèlix Ballesteros continuarà al capdavant del govern municipal de Tarragona o si és Pau Ricomà qui lidera el pròxim mandat a l’Ajuntament. Des de fa més de dos anys, aquesta organització veïnal treballa per aconseguir que la urbanització, localitzada en l’extrem nord del terme municipal, pugui ser declarada Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). El seu president, Francesc García, ha manifestat a aquesta redacció que «esperem que, si surt escollit un nou govern municipal, ens ajudi i ens doni suport, i llavor procedirem a recollir signatures». García va mostrar el seu convenciment que les persones residents a la Móra-Tamarit acceptaran la proposta, «com ja van fer en l’anterior consulta, en la qual vam tenir més de 700 signatures». Fins al moment, partits com ERC, Partit Demòcrata i la CUP s’han posicionat a favor d’estudiar la possibilitat que la urbanització es converteixi en EMD, segons va dir el president de l’associació de veïns.García va declarar que «estem decebuts amb el govern actual» i va explicar que «el passat 7 de maig em vaig reunir amb Ballesteros i em va dir que el dia 10 ens trucaria per parlar, i no ho va fer». «Ja n’hi ha prou de Ballesteros», va dir García, molt molest «amb la falta de comunicació que hem tingut amb l’actual govern municipal». Els veïns de la Móra-Tamarit han dipositat les seves esperances «en un probable canvi dels partits de govern», i va advertir que «no pararem, passi el que passi, fins a aconseguir l’EMD».El passat 17 de maig l’associació de veïns va fer públic un manifest en el qual recordava que, per posar un exemple, «no tenim cap consultori mèdic i hem d’anar a Altafulla o al CAP Llevant, quan som 2.000 veïns censats i altres 2.000 que no ho estan però que tenen casa a la Móra-Tamarit i paguen els seus impostos». L’associació afegia que «el 76 per cent dels pobles de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants i compten amb atenció mèdica».En aquest context, l’entitat va anunciar que estava disposada a «anar més enllà» i a no conformar-se amb una futura declaració de la zona com a Entitat Menor Descentralitzada «i demanar la segregació per disfunció territorial, com ho contempla la llei». «Ens estan portant cap a aquesta decisió, tot i que nosaltres volem continuar sent tarragonins», apuntava l’associació de veïns en el manifest».