Detenen un jove, drogat i sense carnet, després de fugir d'un control de trànsit a la Pineda

El detingut, veí de Rubí, que mai no ha obtingut el carnet de conduir, va escapar a gran velocitat i va posar en risc a agents i altres conductors

Actualitzada 03/06/2019 a les 18:12

Els Mossos d’Esquadra van detenir la passada matinada un home de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Rubí, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues i conduir sense haver obtingut mai el carnet.Diumenge a la matinada la policia catalana va establir un control preventiu a la carretera TV-3148 a la Pineda. Els agents van fer parar un vehicle a la zona de control i quan un mosso es dirigia cap a la zona del conductor per informar-lo que havia de fer la prova d’alcoholèmia, aquest va accelerar i va fugir en direcció a la C-31 cap a Tarragona.Una patrulla va sortir darrera del vehicle. En la seva fugida a gran velocitat, el conductor va posar en risc la resta d’usuaris i, fins i tot, va estar a punt de bolcar quan va fer un gir brusc per entrar a la TV-3146 en sentit la Pineda.Finalment, els mossos van aconseguir que el conductor aturés el cotxe a la TV-3146 a la Pineda.Les gestions policials van determinar que el conductor del turisme mai havia tingut permís de conduir. A més, davant la forta olor a marihuana que desprenia l’individu, els mossos li van fer la prova d’alcohol i drogues i va donar positiu en cànnabis. A més, en l’escorcoll, li van localitzar cigarretes amb marihuana i va ser denunciat per tinença de substàncies estupefaents.El detingut, qui ja havia estat investigat per dos delictes de conducció sense haver obtingut el permís i conducció temerària, ha passat aquest dilluns a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.