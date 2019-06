Un policia local de Calafell, a un pas d'anar a judici per matar un gos que el va atacar

El jutge admet en l'escrit que l'agent va actuar portat per la «por» a causa de «l'agressivitat desmesurada» de l'animal

Un jutge veu base per enviar a judici per maltractament animal un policia local de Calafell (Baix Penedès) que va matar a trets un gos perillós de la raça rottweiler, sense amo, sense morrió i sense lligar, que deambulava pel carrer generant pànic al veïnat i va atacar l'agent amb una «agressivitat desmesurada».En un acte de procediment abreujat, a què ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 6 del Vendrell ha donat per finalitzada la instrucció per la mort del gos, el passat 11 de gener al carrer Empúries de Calafell, en concloure que els fets imputats a l'agent, acusat d'un delicte de maltractament animal, són penalment rellevants.El jutge deixa així el policia local a les portes d'anar a judici, tot i reconèixer en el seu escrit que l'agent va actuar portat per la «por» a causa de «l'agressivitat desmesurada» de l'animal, al qual va efectuar cinc trets que li van causar una «mort ràpida», després que un veí truqués a la policia advertint que no podia sortir de casa amb el seu fill perquè hi havia un gos perillós rondant per la zona.L'agent, defensat per Sandra Melgar, d'Aranda, Melgar & Tàsies advocats, ha demanat que s'arxivi el cas argumentant que la seva actuació estava «més que justificada» ja que hi havia una «evident situació de perill» per a la seva integritat física i la seva vida i que va disparar perquè «no va tenir més remei» per evitar «un mal major».Un veí del carrer Empúries de Calafell va trucar la policia local cap a les 16.00 hores de l'11 de gener alertant que no podia sortir de casa amb el seu fill perquè tenia por, ja que al carrer hi havia un rottweiler solt i sense morrió .En arribar al lloc, els policies van comprovar que es tractava del mateix gos de raça perillosa pel qual ja havien rebut cinc alertes en dies previs per incidents semblants i que, segons alguns testimonis, era propietat d'una veïna del mateix carrer, si bé aquest extrem no s'ha pogut constatar perquè la dona ho nega i l'animal no té xip.L'agent investigat va baixar del vehicle i es va dirigir cap a la casa de la veïna que pensaven que era la propietària del gos, tot i que no hi havia ningú a l'interior, moment en què el rottweiler es va abalançar cap a ell mostrant-li les dents, sense donar-li temps a tornar al seu vehicle, segons l'escrit del jutge.El gos va saltar amb un «evident estat d'agressivitat intentant mossegar les cames» al policia, segons el jutge, que subratlla que l'agent ho va poder evitar inicialment fent servir la seva porra, sense colpejar l'animal.No obstant això, com que el gos «no desistia en el seu afany», segons reconeix el jutge, l'agent no en tenia prou amb la porra per defensar-se, pel que va haver de retrocedir uns metres fins arribar a l'alçada del domicili del veí que havia trucat la policia.Amb l'agent cada vegada més nerviós per la situació, segons l'acte, el gos va fer com si anés cap al vehicle policial i ataqués el seu company, moment en què l'investigat va poder treure la seva arma reglamentària.El gos va fer marxa enrere i es va dirigir de nou cap al policia investigat, a qui va acorralar contra la paret, de manera que, «creient que podia mossegar per l'agressivitat desmesurada que mostrava, va efectuar cinc trets», tres dels quals van impactar en l'animal causant-li «una mort ràpida», segons sosté el jutge.En el seu escrit, el jutge admet, com al·lega la defensa, que no existia cap protocol a la policia local de Calafell sobre com intervenir davant gossos perillosos a la via pública ni que rebessin cap tipus de formació específica, malgrat la qual cosa els propis policies van requerir la presència d'una protectora, que va arribar quan el gos ja era mort.Va ser l'associació d'Advocats en Defensa Animal de Tarragona (ADAT) la que va denunciar el policia per un delicte de maltractament animal.A causa de la situació de risc que va haver d'afrontar, l'agent va haver de ser assistit en el servei d'urgències aquell mateix dia, en què se li va diagnosticar ansietat i va estar de baixa laboral per la situació de «xoc, agonia i estrès» soferta, segons la seva defensa.Segons la defensa, portar a judici el policia per aquest cas, en què considera que no existeixen indicis de delicte, suposaria sotmetre'l «de manera il·lògica a la pena del banc dels acusats».