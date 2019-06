Un periodista i veí de Segur de Calafell denuncia una agressió homòfoba a Barcelona

La parella va denunciar l'agressió a una comissaria dels Mossos d'Esquadra

Actualitzada 02/06/2019 a les 11:51

Una parella ha denunciat haver patit una agressió homòfoba al parc de Joan Miró de Barcelona. El periodista del Canal Blau Xavi Martínez, veí de de Segur de Calafell, ha explicat a l'ACN que el seu company i ell van ser agredits aquest divendres a la nit per un grup de joves quan estaven asseguts parlant en un banc del parc. «Se'ns van apropar per cada banda tres i quatre nois i ens van acorralar», ha relatat Martínez, que detalla que quan va intentar escapar, els agressors li ho van impedir.«Un d'ells em va començar a espantar i em va empènyer fins a estampar-me contra una pilona de ferro. Se'm van trencar les ulleres i em van fer un trau al front», ha seguit l'afectat, tot explicant que quan va caure al terra, el grup va aprofitar per agredir també el seu company, que va rebre un cop de puny.Martínez ha relatat que va aturar una patrulla de la Guàrdia Urbana que circulava per la zona i, seguidament, va ser atès, juntament amb la seva parella, al QUAP Manso, on li van posar cinc punts de sutura. Després, tots dos van anar a denunciar l'agressió a una comissaria dels Mossos d'Esquadra.