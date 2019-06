Vilalba dels Arcs acull per primer cop la Trobada de la gent Gran de la Terra Alta

S'ha celebrat un dinar de germanor

Les instal·lacions esportives municipals de Vilalba dels Arcs han acollit avui l'edició 2019 de la Trobada de la Gent Gran de la Terra Alta, amb una participació de 310 persones arribades d'onze dels dotze municipis de la contrada. Era la primera vegada que la població vilalbina acollia aquesta activitat després de 27 anys de celebrar-se, ja que fins ara no disposava d'unes instal·lacions adients per a acollir l'esdeveniment.Els actes s'han encetat a mig matí amb diferents visites a indrets de la població i un campionat de birles. Hi ha hagut també una cercavila amb la participació de les majorets del municipi. L'acte central, però, ha sigut el dinar de germanor, que ha tingut lloc a la pista coberta. Allí, les autoritats han efectuat els seus parlaments d'agraïment a la gent gran per la seua contribució a la construcció de l'actual realitat de la Terra Alta i per haver transmès uns valors cívics i de treball a les generacions actuals.L'alcalde de Vilalba dels Arcs, Isidre Sampé, ha presidit la trobada, acompanyat del president comarcal, Carles Luz; del delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Pallarès; del diputat provincial, Joan Josep Malràs; de la presidenta de l'associació de jubilats del Vilalba, Maite Sabaté, i de la resta d'alcaldes de la comarca.En la seua intervenció, el delegat del govern català ha anunciat la imminent posada en marxa del programa País Viu per part del Govern de la Generalitat a les comarques de la Terra Alta i els Pallars, per tal de lluitar contra el despoblament.Els actes han continuat amb el lliurament dels premis als guanyadors del campionat de birles (Francisco Gironès, Joaquim Clua i Josep Roda), el dinar de germanor i el ball de fi de festa.