L'home, que va ingressar en estat greu, va empitjorar hores després

Actualitzada 01/06/2019 a les 11:37

El treballador ferit en la fuita d'amoníac, que va tenir lloc divendres en una empresa de la Pobla de Mafumet, segueix en estat crític, segons han confirmat a l'ACN fonts de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'home, que hi va ser traslladat pel SEM en estat greu, va passar a crític hores més tard. En l'accident, que va tenir lloc en una empresa del Polígon Nord de Tarragona, a la T-750, hi va morir un empleat. Com a conseqüència de la fuita, Protecció Civil va haver d'activar el pla PLASEQCAT en estat d'emergència i demanar a la població que no s'apropés a la zona.