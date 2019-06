La Selva converteix en una festa l'estrena de la seva nova depuradora d'aigües residuals

L’alcalde del municipi i el director de l’ACA han inaugurat l’equipament, que ha començat a funcionar en fase de proves

L’alcalde de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, s’han encarregat de fer aquest dissabte l’estrena oficial de la nova estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) selvatana, que aquesta setmana ha començat a posar-se en marxa en fase de proves per tal que entri a treballar a ple rendiment durant la segona part de l’estiu.L’acte s’ha volgut obrir a tots els veïns del municipi incorporant-lo als actes de la Festa Major, amb visites guiades, inflables per als més menuts, música en directe i un vermut popular. Abans de tot això, les autoritats locals i de l’ACA han visitat l’obra acabada i han realitzat diverses intervencions on s’ha destacat la importància del projecte i de com s’ha pogut executar. Sobretot s’ha remarcat que aquesta planta ha de permetre assolir un índex d’aprofitament de l’aigua gairebé total i, per altra banda, que és un exemple de col·laboració entre administracions, donat que les obres han estat finançades íntegrament per l’ACA però ha estat l’Ajuntament selvatà el que s’ha encarregat de la redacció del projecte i de l’execució dels treballs.El cost de la depuradora ha estat de més de 3,1 milions d’euros, als quals s’ha d’afegir el projecte i la direcció tècnica. L’execució s’ha allargat durant gairebé un any i ha anat a càrrec de la UTE formada per les empreses Constècnia i OMS Sacede. El complex, que s’ha aixecat al carrer de la Mecànica del polígon la Drecera, tindrà una capacitat màxima de tractament de 2.500 metres cúbics diaris, l’equivalent a una població de 15.416 habitants.La nova EDAR substitueix a la que hi ha en servei a la localitat des de la dècada dels anys 80 del segle passat, la qual ja va ser construïda per l’Ajuntament de la Selva i que havia quedat obsoleta. Aquest fet havia convertit el projecte en una demanda recurrent per part del municipi al llarg de gairebé dues dècades, de manera que els nous sistemes de sanejament que incorpora l’equipament s’adapten a les necessitats actuals i futures de la localitat i també del medi ambient. D’entrada, gràcies als tractaments específics per tal de reduir el nitrogen i el fòsfor de l’aigua de sortida, aquesta es preveu utilitzar com a aigua habitual de reg i també per part dels serveis públics municipals.