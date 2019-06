El teixit associatiu de Salou es dona a conèixer en la 9a Fira d'entitats

Es podran visitar les carpes de la Fira i gaudir d'activitats, exposicions i actuacions

Aquest dissabte a les 10 del matí, l’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat d’altres regidors, ha inaugurat la novena edició de la Fira d’Entitats de Salou, situada com sempre a la plaça de les Comunitats Autònomes, junt al passeig de Jaume I. Enguany compta amb una nodrida participació de 36 entitats, que superen el nombre de l’edició anterior.En aquest marc, i durant tot el dia fins les 20 hores, es podran veure les exposicions i activitats que duran a terme les entitats i associacions del municipi, a més de mostrar la seva feina, recaptar diners per causes solidàries, o passar una bona estona amb els veïns i els visitants.L’alcalde, junt amb les pubilles i l'hereu, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida d’aquesta Fira, i en el seu parlament inaugural ha volgut destacar que «la fira és un espai per conèixer i compartir la gran varietat d’activitats, de propostes i d’inquietuds de les nostres entitats i del teixit associatiu salouenc, que conformen el millor actiu humà del nostre municipi». Remarcava també que «les entitats contribueixen a la cohesió social i donen riquesa i força a la diversitat creant una ciutat més cívica, més social, més humana i més solidària», afegint que els projectes i les activitats de les entitats «són marcs de relació i de participació, espais de civisme i de convivència, llocs de promoció de principis i valors i plataformes de construcció de la identitat salouenca».Finalitzava el seu parlament dient que «en aquest Ajuntament sempre hi trobareu un incondicional suport i col·laboració, i mantindrem l’esforç per facil·litar, afavorir i ajudar la vostra labor imprescindible per potenciar i enriquir Salou». L’alcalde també ha transmès a totes les entitats participants el seu agraïment perquè «feu d’aquest dia i aquest espai un lloc de trobada per a tots».En acabar els parlaments, els membres de la corporació han visitat els diferents estands que durant tot el dia duran a terme activitats, exhibicions, mostres per tal que els visitants coneguin la seva tasca i en gaudeixin; a més de comptar amb una zona de lleure infantil.La mostra anirà oferint al llarg del dia diverses activitats complementàries com una exposició a càrrec del Club de Vehicles Clàssics de Salou a les 10:30h; una sessió a les 11h de zumba a càrrec de Tennis Salou H2O; havaneres Bona Mar de l'Associació de Jubilats Esplai a les 12h i posteriorment folklore aragonès a càrrec de l'Asociación Cultural Aragonesa. També es podrà gaudir a la tarda del Ball de Bastons, Espases, Pastorets, Nanos i Mulassa a càrrec de Sal-i-ou a les 17:30h; i de la xerrada El cavall. Una visió natural i ètica a càrrec d'Equi Lliure Club Hípic. Posteriorment, concert d’urban music de May a les 18h i a les 18:30h exhibició de música llatina amb el grup Salsa 4G, i moltes sorpreses més.