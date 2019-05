Veïns «indignats» tallaran tres dies la rotonda de Torredembarra

Els ‘new jerseys’ instal·lats fa un any afecten el Baix Gaià i, sobretot, la urbanització Brises del Mar

Actualitzada 30/05/2019 a les 20:31

Des de ja fa un any, els veïns de la urbanització Brises del Mar, dins el terme municipal d’Altafulla, han de fer tomb per travessar l’autopista AP-7 a causa de la instal·lació, per part del ministeri de Foment, d’uns new jersey per bloquejar el pas a les dues rotondes d’accés al peatge i a l’N-340. En realitat aquesta problemàtica afecta els veïns de bona part dels municipis del Baix Gaià, especialment la Nou de Gaià, Vespella de Gaià o Salomó. José Ángel Medina, president de l’Associació de Veïns Brises del Mar, atribueix la responsabilitat de la situació a l’alcalde en funcions, Fèlix Alonso –que deixarà de ser-ho a partir del 15 de juny–, per la seva participació en la comissió de Foment al Congrés espanyol entre els anys 2016 i 2019. «No va saber comunicar el que hi havia», es queixa Medina, i afegeix que «tot i pagar els mateixos impostos que tothom, no tenim cap servei, ni tan sols d’autobús per a l’escola». Precisament una de les principals demandes és un accés més senzill per poder arribar a l’escola del Roquissar, un accés que ja existia a través d’un camí però que des de fa un any té barrat el pas. «Una distància que abans feiem en pocs minuts, ara triguem mitja hora», protesta.Tenint en compte tot plegat, ja hi ha convocats tres talls als accessos de Torredembarra i del peatge els dies 7, 14 i 21 de juny a partir de les 18 hores. Sota el lema El Baix Gaià diu prou, entre tots reobrim la rotonda, els veïns de les poblacions més properes es manifestaran a l’entrada de la urbanització Brises del Mar i al polígon de Torredembarra, a tocar de la rotonda.Va ser l’11 de juliol quan van començar a tallar la circulació, per tal de pacificar el trànsit de camions, en direcció sud cap a l’N-340 i en direcció nord cap a la T-214 (que connecta amb la Riera de Gaià). En aquest espai de temps, els veïns han emès cartes a Foment que no han obtingut resposta. «Ens han deixat abandonats, estem molt indignats», assegura el portaveu veïnal a Diari Més.Qui probablement sigui nomenat alcalde d’Altafulla el dia 15 de juny, Jordi Molinera (L’EINA), ja ha començat a posar-se en contacte amb les institucions implicades per tal de conèixer quines opcions hi ha per resoldre un problema que, d’altra banda, pateix ell mateix, assegura, per anar a la feina cada dia. Destaca que la mesura es va adoptar «fins que no hi hagi la variant», un tram nou de l’A-7 que es preveu que no sigui una realitat en els pròxims sis o set anys. Molinera considera «necessària» la mobilització veïnal i demana «una mica de paciència» fins que no prengui possessió el nou govern que es preveu que vagi encapçalat per la candidatura lligada a Esquerra Republicana, amb el suport d’altres partits. Precisament aquests dies estan negociant amb Junts, Ara i PSC les línies del govern dels pròxims quatre anys.