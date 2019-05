Un cotxe bolca a Salou

Els Bombers han d'intervenir per excarcerar una persona amb mobilitat reduïda que viatjava a l'interior del turisme

Actualitzada 31/05/2019 a les 16:14

Un turisme ha bolcat el migdia d'aquest divendres, 31 de maig, al carrer Ciutat de Reus de Salou. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones i els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar una d'elles, la qual té mobilitat reduïda. Posteriorment els afectats han estat atesos pels serveis sanitaris.Els fets s'han produït cap a les 11.47h al carrer Ciutat de Reus del municipi, a l'alçada del número 19. Segons fonts testimonials, un turisme Citroën Picasso ha col·lidit contra un Nissan Micra que estava estacionat en doble fila i, en conseqüència, ha bolcat.En el vehicle accidentat hi viatjaven dues persones. Una d'elles ha pogut sortir de l'interior del cotxe, mentre que l'altre persona, amb mobilitat reduïda, ha quedat atrapada i els Bombers han fet tasques per excarcerar-la. Els serveis han ofert assistència mèdica posteriorment als dos afectats. El SEM ha traslladat a un home de 52 anys amb pronòstic menys greu i a un jove de 19 anys lleu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Fins al lloc s'han dirigit dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Salou, que ha acordonat la zona. El succés ha aixecat una gran expectació entre els vianants que passejaven per l'indret i que s'han reunit al voltant del turisme accidentat.