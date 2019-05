Tres pobles de la Conca instal·len llambordes 'Stolpersteine' en record a víctimes del nazisme

És una iniciativa de l'artista alemany Gunter Demning, que ja n'ha col·locat 70.000 arreu del món

Actualitzada 31/05/2019 a les 17:20

L'artista alemany Gunter Demning instal·larà aquest dissabte, 1 de juny cinc llambordes commemoratives a tres municipis catalans de la comarca de la Conca de Barberà, en record a les persones que van ser víctimes del nacionalsocialisme, segons ha informat aquest divendres el Govern.La iniciativa, que ha estat coordinada pel Memorial Democràtic (una institució pública del Departament de Justícia), ja ha col·locat un total de 131 llambordes en el territori, entre els quals figuren la peça dedicada a Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps d'extermini nazis, que va morir el passat 13 d'abril als Guiamets (Priorat), als 103 anys.El creador del projecte, Gunter Demning, visitarà aquest dissabte els tres municipis on es col·locaran les llambordes: un a Vallfogona de Riucorb, un altre a Pontils i tres a Santa Coloma de Queralt, tots ells en record a víctimes que es van exiliar el 1939 i, dos anys després, van ser deportades al camp concentració nazi de Mauthausen (Àustria).L'artista alemany ja ha col·locat més de 70.000 Stolpersteine («pedres que ens fan ensopegar», en alemany) en una vintena de països com França, Finlàndia, Lituània i Argentina.Les seves obres, que són blocs de ciment amb una placa de bronze, es col·loquen davant l'últim domicili on la víctima va residir «lliurement».