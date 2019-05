Intercanvi de cigarretes per fruita al Pius Hospital de Valls en la XX Setmana Sense Fum

El Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus també ho celebren amb diverses activitats

Actualitzada 31/05/2019 a les 12:24

Els diversos Hospitals del Camp de Tarragona fan diverses accions aquest divendres per celebrar la XX Setmana Sense Fum, que se celebra del 25 al 21 de maig amb el lema ‘Recuperem la inspiració’. El Pius Hospital de Valls, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona o l’Hospital Sant Joan de Reus són alguns dels centres que celebren jornades amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se en el consum de tabac, abandonar-ne el consum i poder gaudir d'un ambient lliure de fum.Una de les accions destacades és la duta a terme al Pius Hospital de Valls, on s’ha instal·lat una taula informativa a l'entrada de l'hospital que està activa de les 10h a les 13h. Les professionals faciliten informació als usuaris, qui a més de rebre documentació, poden intercanviar una cigarreta per una peça de fruita.L’Hospital Joan XXIII de Tarragona, per la seva banda, ha organitzat diverses activitats entre les quals destaca un debat entre quatre caps de servei i especialistes del centre. L’han protagonitzat el pneumòleg, Xavier Aguilar; el cardiòleg, Alfredo Bardají; la pediatra, Ester Castellarnau i la psiquiatra, Osane Gómez Tricio que han parlat de les afectacions del tabac en el seu dia a dia, a les consultes, amb els pacients o de la llei contra el tabac de 2005, entre d’altres qüestions.La jornada també s’ha volgut celebrar a l’Hospital Sant Joan de Reus amb una taula informativa on s’ofereixen consells per deixar de fumar i es realitzen carboximetries per mesurar el nivell de monòxid de carboni. A més, totes les persones que ho deisitgin poden participar en l’activitat Vestim l’arbre, que consisteix a posar fulles de colors a l’arbre contra el tabac: color sèpia pel fumadors, colors groc pels exfumadors i color verd pels no fumadors. Tots els participants reben una poma de regal.