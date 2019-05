El pop serà el protagonista del mes de juny a Mont-roig del Camp

Vuit restaurants participen a les jornades gastronòmiques que comencen aquest diumenge

Actualitzada 31/05/2019 a les 18:52

Mont-roig del Camp ja està a punt per la dotzena edició de les Jornades Gastronòmiques del Pop, quearrenquen aquest diumenge amb la tradicional diada popular. L’acte gastronòmic, que aplega cada any milers de persones, preveu servir més de 4.000 degustacions de pop al Bosquet del Llastres.L'acte de diumenge començarà a les 11.30 hores i s’oferiran dos degustacions a 3 euros o bé vuit degustacions a 10 euros. Les begudes s’hauran d’adquirir a banda. Hi haurà música en directe i hi particarà la mascota infantil Momi. S’oferirà un servei d’autobús gratuït entre Mont-roig i Miami Platja.Durant les Jornades Gastronòmiques, els restaurants participants ofereixen el plat de pop en format tapa i una beguda al preu de 3 euros. A més, tots aquells que omplin les butlletes corresponents optaran al sorteig de diversos premis.