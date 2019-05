El succés s'ha produït a la companyia Carburos Metálicos i un altre empleat es troba en estat crític; Protecció Civil ha activat el pla PLASEQCAT

La fuita d'amoníac ha estat al Polígon Nord a la T-750 a la #Poblamafumet. El vent està en calma. No us acosteu a la zona de l'incident. Si esteu a prop tanque-vos a l'interior de un edifici i seguiu sempre les recomanacions de les autoritats #ProteccioCivil pic.twitter.com/Nrf3JBOpZh — Protecció civil (@emergenciescat) 31 de maig de 2019

Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit en estat crític en una fuita d'amoníac a l'empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet. Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla PLASEQCAT en estat d'emergència i demana a la població que no s'apropi a la zona de l'incident, al Polígon Nord de Tarragona. La Generalitat ha informat que no hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades, ja que expliquen que després d'haver fet una valoració les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que no hi ha presència d'amoníac.Al lloc hi treballen Bombers, Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tècnics de la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat. La primera intervenció l'han dut a terme els Bombers del parc químic nord de l'AEQT. Posteriorment s'hi han traslladat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que controlen la fuita amb una cortina d'aigua, així com nou dotacions dels Mossos d'Esquadra i dos helicòpters medicalitzats del SEM.