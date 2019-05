Desarticulada una organització criminal per tràfic de marihuana al Camp de Tarragona

Sis persones han estat detingudes i quatre d'elles han entrat a presó

Actualitzada 31/05/2019 a les 15:53

Jerarquitzats i amb fortes mesures de seguretat

Quatre homes i dues dones, d'entre els 26 i 38 anys i de nacionalitat albanesa i una de nacionalitat romanesa, han estat detinguts aquest dilluns com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Els arrestats són veïns de Tarragona, Salou, Mont-roig del Camp i alguns sense domicili desconegut.La investigació va començar a finals de setembre de l’any 2018 quan els mossos van rebre diverses queixes ciutadanes relacionades amb una casa situada a Tarragona que s’estaria utilitzant per cultivar marihuana.Un dispositiu policial i les gestions amb l’empresa subministradora de l’electricitat per confirmar el consum d’energia va permetre els mossos confirmar la informació. A partir d’això, la Unitat d’Investigació de Tarragona va continuar amb el cas i va poder relacionar fins a una desena de persones, originàries de països de l’Est, que de manera molt jerarquitzada portaven a terme l’activitat il·legal.Els mossos, a través de diverses gestions d’investigació, van poder establir que l’organització criminal havia instal·lat quatre plantacions de marihuana indoor a cases situades a Tarragona, Cambrils, Salou i Mont-roig del Camp.Durant les diferents fases de la investigació, es van poder comprovar les fortes mesures de contra vigilància utilitzades per l’organització. Es tractava d’un grup jerarquitzat on els seus integrants complien tasques molt definides i s’organitzaven en 4 nivells.En el més bàsic hi havia les persones que s’encarregaven de cuidar les plantacions, un segon nivell el formaven els instal·ladors de les plantacions que també feien el seu manteniment. Al tercer nivell hi havia la persona que buscava els immobles per instal·lar els cultius i també feina de coordinador amb el darrer nivell, el més alt i que ocupaven els caps de l’organització.Els mossos van portar a terme aquest dilluns un total de set entrades i escorcolls en una casa a Tarragona, una a Salou, dos a Cambrils i tres a Mont-roig del Camp. Per aquestes darreres entrades, es va comptar també amb la participació d’agents de la Policia Local de Mont-roig del Camp.En aquestes entrades es va detenir quatre homes i dues dones, es van desmantellar quatre plantacions de marihuana on es va intervenir nombrós material per la cultiu intensiu i es va comprovar que tenien la llum punxada.A més, els investigadors van intervenir 600 plantes d’una varietat diferent a la normal i que, segons els anàlisis posteriors, tindria un creixement superior i una producció de cabdells més abundant.De les quatre persones detingudes, una de les dones va quedar la seva detenció sense efecte a l’espera que sigui requerida pel jutge, l’altra va passar a disposició judicial ahir i va quedar en llibertat amb càrrecs. Pel que fa als quatre homes també van passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.