Cambrils acull una passejada de gossos per conscienciar sobre el civisme

Els participants recorreran 2,5 quilòmetres

Actualitzada 31/05/2019 a les 19:24

Cambrils acollirà diumenge la primera passejada de gossos per conscienciar sobre la importància de les actituds cíviques, tant per als propietaris dels animals com per als ciutadans amb qui es comparteix la via pública. El passeig popular s’iniciarà a la platja de gossos del municipi i arribarà fins al parc de cans de la riera. Els participants recorreran 2,5 quilòmetres.Entre les 10 i les 11 del matí serà el torn de l'inscripció de les mascotes participants i es lliuraran els dorsals i els obsequis. A partir de les 11 tindrà lloc la caminada que finalitzarà sobre les 12h al parc dels gossos, on hi haurà activitats diverses i se sortejaran 20 sacs de pinso de 3 kg i una sessió d’ensinistrament gratuïta per grups de 10 participants.Entre les activitats previstes al parc de gossos s’inclouen demostracions d’ensinistrament, exposició i informació sobre el mushing/canicross, i una xerrada sobre l’ordenança de Civisme de Cambrils.Aquest primer passeig popular de gossos està organitzat per l’empresa pública comarcal Secomsa, encarregada del servei de recollida de residus municipals i neteja viària, i l’Ajuntament de Cambrils, la Fira de Cambrils, i compta amb la col·laboració de diverses entitats com el Col·legi de Veterinaris de Tarragona, i les empreses Arion, l’Última Llar i Patrícia Gonçalves.