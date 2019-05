Augmenten les connexions amb bus entre la Costa Daurada i l'Aeroport de Reus

Territori també ha millorat el servei entre les poblacions del litoral tarragoní amb l'estació del Camp

Millora de les comunicacions amb l’estació del Camp

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat posarà en servei a partir de demà dissabte, 1 de juny, dues línies de bus que comunicaran l’aeroport de Reus amb els principals nuclis turístics de la Costa Daurada. L’actual servei de connexió de l’aeroport amb la Costa Daurada es desdoblarà i se’n crearan dos: un que arribarà fins a la Pineda i Salou i l’altre que donarà servei a Port Aventura, Salou i Cambrils. D’aquesta manera, s’incrementa l’oferta fins a 130 expedicions a la setmana per a cada línia, que estan coordinades amb els vols de l’aeroport. Aquesta oferta es mantindrà durant tota la temporada turística.Fins ara, la temporada estival es cobria amb 70 expedicions setmanals d’un servei que cobria el trajecte des de l’aeroport de Reus fins als diversos punts turístics de la Costa Daurada: la Pineda, Port Aventura, Salou i Cambrils, amb un recorregut d’1 hora i 40 minuts. Amb la reconfiguració del servei i la creació de dues línies es defineixen dos itineraris independents i més directes a les zones de més afluència d’usuaris, amb una reducció del temps de viatge d’uns 40 minuts.Pel que fa al nombre d’expedicions de les dues noves línies, s’incrementa fins a les 130 setmanals per línia, coordinades amb els vols de l’aeroport, de manera que pràcticament es dobla l’oferta actual. Aquests serveis estaran operatius fins al 30 d’octubre.Aquestes millores també van acompanyades d’un important increment del servei del bus que comunica l’aeroport de Reus directament amb Barcelona. Per tant, a partir de demà i fins al 30 d’octubre, l’oferta passarà a ser de 59 expedicions a la setmana, coordinades amb els vols programats que tenen una major possibilitat de demanda amb Barcelona. Durant els mesos de juliol i agost, quan hi ha més afluència turística, s’incrementaran més les expedicions a la setmana, en funció dels vols que arribin.El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha manifestat que amb aquest reforç de les connexions «l’aeroport de Reus disposarà de la major connectivitat amb transport públic de tota la seva història». Gavín ha explicat: «Hem construït una oferta intel·ligent, adaptada a les necessitats dels usuaris, no només perquè el temps de trajecte és molt més competitiu sinó també perquè els horaris s’han elaborat sobre la base d’una demanda acreditada». Per a Gavín, «el transport públic del Camp de Tarragona és una prioritat absoluta per al Govern i ho hem demostrat amb el pacte dels serveis ferroviaris que vam assolir fa més d’un any. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat estem posant la millor oferta de transport públic que les comarques de Tarragona han tingut mai».D’altra banda, demà també s’inicia la millora de la connexió entre la Costa Daurada i l’Estació del Camp de Tarragona (ECT), a la Secuita, amb el reforç de les expedicions i la millora del recorregut de l’actual línia. De manera similar al cas de l’aeroport, el servei existent passa per la Pineda, Port Aventura, Salou i Cambrils i acaba configurant un servei amb un temps de recorregut d’1 hora i 45 minuts.Per aconseguir una oferta més competitiva, es divideix el servei en dues línies diferents: una farà el recorregut la Pineda – Cap Salou – Salou –ECT; i l’altra, Cambrils – Salou – Port Aventura – ECT. El temps del trajecte es redueix uns 45 minuts en ambdós casos. Aquesta millora va acompanyada d’un increment d’expedicions fins a arribar a les 168 expedicions/setmana per a cada línia, entre els mesos de juny i setembre.Tot aquest paquet de millores forma part del pacte territorial per impulsar les infraestructures estratègiques i la mobilitat del Camp de Tarragona, acordat amb els ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca i la Generalitat l’abril de l’any passat.