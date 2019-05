Un regidor de Mont-ral haurà de decidir entre la política o la feina

Daniel Garcia, que va concórrer amb la candidatura Veu del Poble, va guanyar en vots a la resta

«Si he de triar, seré regidor»

Un cas similar a Vila-seca

Daniel Garcia Gaitan, candidat el passat diumenge a les eleccions municipals a Mont-ral per la candidatura Veu del Poble (VDP), podria perdre la feina si pren possessió del càrrec de regidor. Segons apunta Xavier Pagès, alcalde del municipi, el motiu és la «incompatibilitat» del càrrec amb el seu contracte com a agutzil municipal. Garcia va obtenir la suma més alta de vots –56– d’entre tots els que es van presentar.A Mont-ral, el 26-M, s’hi van presentar tres candidatures, una d’elles fantasma. Dels 124 electors censats, 98 van anar a votar en un sistema de llistes obertes. Daniel Garcia, que darrerament ha liderat queixes al voltant d’unes obres previstes en una urbanització, era l’únic de la llista VDP, mentre que l’actual alcalde –Xavier Pagès– es presentava amb quatre persones més sota el nom de Junts per Mont-ral, una candidatura lligada a Esquerra Republicana. Finalment, el tarragoní Guillermo García de Castro era l’únic integrant de la llista del PSC.Abans dels comicis, davant dels advertiments de l’Ajuntament que hauria de deixar la seva feina com a agutzil si entrava en política local, va consultar-ho a la Junta Electoral. Aquest òrgan, afirma, li va respondre que no hi havia «cap inconvenient». Tot i això, segons denunciava al Diari Més, «el govern vol aprovar en un ple que la meva feina no és compatible» i, fins i tot, destacava, «em volen prendre la plaça». L’Ajuntament va encarregar un informe al secretari, que ja va ser lliurat a l’interessat, acreditant el marc legal de la «incompatibilitat». «Si no ho fem així, ens poden acusar de prevaricació», afegia l’alcalde Xavier Pagès. Aquest veí diu que els plens se solen fer en horari de tarda i que la seva feina d’agutzil, a mitja jornada, és de matí. «És compatible», assegura. «Abans de les eleccions, els vaig passar un article de la Junta Electoral i ells en van buscar d’altres», recorda. En aquest temps, Pagès l’hauria avisat que no es podria congelar la plaça durant aquests quatre anys. «Per llei és una excedència», destaca Daniel Garcia.Tot i el fet que pugui perillar la seva feina, Garcia està convençut que assumirà el càrrec. «Si he de triar, triaré ser regidor», assegura. Segons l’acta de l’escrutini a què ha tingut accés aquest mitjà, l’agutzil va obtenir 56 vots en un sistema de llistes obertes, 17 més que la segona més votada: Àngela Romaguera. El tercer ja és l’alcalde, amb 38 vots, i la quarta és Montserrat Fort. El darrer regidor a entrar al plenari és Jaime Veiga Carrete, que va assolir 31 vots. Tots ells, tret del primer, són de la llista de l’alcalde, de Junts per Mont-ral (AM). En sisena posició, també dins de la mateixa llista però que queda fora del repartiment, hi ha Carles Llurba. Aquest només podria entrar en cas que Daniel Garcia renunciés a la seva responsabilitat política adquirida diumenge. Qui segur que no entraria és Guillermo García de Castro, de la llista del PSC.Dos policies també formaven part de les llistes a les eleccions municipals per part de Ciutadans a Vila-seca. En aquest cas, es tracta de David García-Miguel, funcionari del Cos Nacional de Policia (CNP), que anava de número 2 a la llista; i de Juan Luis Martínez, caporal de la policia local a Vila-seca i número 4 d’una candidatura liderada per Juan Antonio Ramírez. Fonts municipals confirmen també en aquests casos la «incompatibilitat» de la seva feina amb la de regidor en un ajuntament. Per la seva banda, fonts del partit confirmen la incompatibilitat i que tots dos tenen fins al dia 14 de juny per prendre una decisió.