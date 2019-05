López (PSC) apel·la al pacte de 2011 per sumar JxC i governar al Catllar

Els socialistes, amb quatre regidors, han estat la força més votada i intenten frenar l’aliança d’esquerres independentistes

Actualitzada 29/05/2019 a les 21:12

Pacte a quatre

Antoni López (PSC) s’obre a negociar amb tots els partits que han obtingut representació al Catllar i aspira a tornar a ocupar l’alcaldia del municipi després d’un mandat convuls en què va ser expulsat del govern a través d’una moció de censura i en un ajuntament que ha vist passar fins a tres batlles en quatre anys.El socialista Antonio López ha apel·lat a l’acord rubricat el 2011 amb CiU que va investir el convergent Josep Maria Gavaldà alcalde durant tres anys per instar a aquesta formació, ara Junts, a tornar el favor als socialistes.«Aleshores teníem dos regidors, ells, quatre. No va haver cap problema de pactar amb ells, que s’ho pensin, perquè han anat perdent suports any rere any. Ara han passat de dos regidors a un; això vol dir alguna cosa. Després que fa quatre anys no hagin volgut pactar amb nosaltres, ara tenen la possibilitat de donar-nos l’oportunitat a nosaltres», ha apuntat Antoni López.Malgrat l’oferta i el fet que el candidat de Junts, Carles Guillen Montserrat, assegura que s’asseurà a parlar amb Antoni López, aquest no sembla estar per la feina. Demana coherència, «han passat moltes coses al país, hi ha gent a la presó», diu. Tanmateix rubricar un acord amb el PSC per donar-li l’alcaldia a López podria significar compartir executiu amb Ciutadans, una fórmula que rebutja.L’acord de 2011 va permetre els socialistes aconseguir la vara de l’alcaldia del Catllar per primera vegada l’any 2014. La nova correlació de forces sorgida tornen a posar el PSC en una bona situació per liderar acords i intentar frenar una possible aliança d’Unicat-ERC amb la resta de partits.A banda de Junts, Antoni López es mostra obert «a pactar amb qualsevol formació». «És cert que ERC ja ha dit que no volen saber res del PSC, però aquesta vegada l’aliança Unicat-ERC ha restat un edil. A nosaltres, com a mínim, ens ha tornat a fer confiança. Tenim 114 vots més que en els darrers comicis municipals», afegeix.L’alternativa a l’aliança a tres del PSC podria oferir-la Unicat-ERC amb un pacte a quatre amb el regidor de Junts, el d’ECG i el de Mou-te pel Catllar, sigles que neixen del Moviment 1-O, de caràcter assembleari i que ideològicament es decanta clarament cap aquesta darrera opció.«L’assemblea de Mou-te es va reunir ahir (dimarts) i hem constituït la comissió de negociació per iniciar els contactes amb la resta de partits. No ens hem decantat, però som Moviment 1-O, això explica moltes coses, volem un ajuntament independentista», explica el candidat de Mou-te, Dani Polo, qui en els comicis anteriors va ocupar el número 2 de la llista d’ICV.Per la seva banda, el cap de llista d’ECG, Marcelo Tarantino –qui va ser cap de llista d’ICV– declinava ahir avançar el posicionament del seu partit, ja que tot just, deia, «estem en la fase de conversar».Els resultats de les urnes el passat diumenge han tornat a situar el PSC com a primera força amb 4 regidors, l’aliança Unicat-ERC-AM n’ha tret 3, i Mou-te, Junts, Ciutadans i el Catllar-ECG, han obtingut un regidor cadascun.