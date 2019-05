'Junts pel Montsant' guanya les primeres eleccions de la DO

La votació s'ha celebrat aquest dijous a la seu del Consell Regulador

Actualitzada 30/05/2019 a les 19:21

La DO Montsant, per primer cop a la seva història, ha celebrat eleccions a la seu del Consell Regulador. Al llarg del dia d'avui, els viticultors i cellers adscrits a la DO han votat els òrgans de govern que els representaran els pròxims 4 anys entre les candidatures Montsant més i més i Junts pel Montsant.La candidatura Junts pel Montsant ha estat la guanyadora en els tres censos (viticultors adscrits a cooperatives, no adscrits i cellers embotelladors), on ha tret tots els representants de la llista.El pròxim dilluns 17 de juny, els vocals escollits en aquestes eleccions triaran el que serà el nou president o presidenta de la Denominació d’Origen Montsant durant els pròxims 4 anys.Les eleccions per ocupar la Junta Rectora de la DO Montsant s'han vist envoltades de polèmica, ja que la candidatura Montsant més i més havia lamentat haver estat objecte d’entrebancs, entre ells no haver pogut fer campanya i d'altres acusacions.Finalment, després de les votacions que s'han celebrat aquest dijous, la candiatura Junts pel Montsant has estat la clara vencedora de les primeres eleccions per renovar la Junta Rectora de la DO.