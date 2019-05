Josep Poblet s'acomiada dels vila-secans per carta

El batlle ha enviat la seva última missiva com a alcalde, on s'ha mostrat «emocionat i envaït per una immensa gratitud» de cara als ciutadans

Actualitzada 30/05/2019 a les 18:24

Els vila-secans han rebut aquest matí a les seves cases una carta d'acomiadament de part del seu actual alcalde Josep Poblet. El batlle va anunciar el passat 29 de gener d'aquest anys que no es presentaria al càrrec durant les eleccions del 26 de maig.Poblet ha enviat la seva última missiva com a alcalde, on assegura estar «emocionat i envaït per una immensa gratitud». Josep Poblet va ser escollit fa 32 anys com a delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vila-seca i Salou, quan encara estaven unides, i porta 26 anys com a alcalde la ciutat.Després de tants anys a primera línia de la política, el batlle va decidir «cedir el pas a les noves generacions» i «facilitar un nou impuls» a favor de la ciutat. Per aquets motiu, va cedir el relleu a Pere Segura com a nou alcaldable del PDeCAT. Poblet, però, ha seguit al costat del seu pupil durant la campanya dels comicis locals, els quals només li van donar 8 regidors i li van fer perdre la majoria absoluta històrica.En la carta, Poblet ha volgut agrair a les persones que l'han acompanyat en els successius governs de la ciutat, «donant personalitat als somnis col·lectius i fent realitat la Vila-seca que estimo amb passió i estimaré sempre». El batlle també ha valorat les aportacions crítiques i visions diferents que ha rebut durant tots aquests anys.Josep Poblet assegura sentir-se «honrat per la confiança que m'heu donat i a la qual sempre he correspost amb la clau de la responsabilitat, la força del compromís i la seguretat del compliment de la paraula donada». El batlle també ha confessat que «no és fàcil dir-vos adéu, ni és senzill posar fi a una trajectòria tan llarga, acompanyada sempre del vostre suport majoritari». I acaba la missiva amb un reiterat «gràcies».