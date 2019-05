Interior cedeix dues emissores de la xarxa Rescat a Altafulla

Els dos terminals s’ubicaran a l’Ajuntament i a la comissaria de la Policia Local

Actualitzada 30/05/2019 a les 16:40

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha cedit a l’Ajuntament d’Altafulla dos terminals de la xarxa Rescat per a les comunicacions de l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil (AVPC) i la Policia Local.Les dues emissores romandran a les dependències municipals de la plaça del Pou, i a la comissaria de la Policia Local, al carrer Marquès de Tamarit, per a les comunicacions de Protecció Civil amb el CECAT.Rescat és una xarxa pública que es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades i sobretot una bona cobertura urbana i rural.L'acte de formalització del conveni de col·laboració ha comptat amb l’alcalde en funcions d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor de Protecció Civil en funcions, Michael Preuss; el sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernández; l’enginyer municipal, un responsable de l’AVPC d’Altafulla, i quatre tècnics del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT).