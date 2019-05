Incendi a la cuina d'un bar de Miami Platja

Una persona ha estat atesa per inhalació de fum

Foc prop de l'Ermita

Un incendi en un bar de Miami Platja ha mobilitzat aquest migdia a dues dotacions de Bombers de la Generalitat. Aquest han rebut un avís a les 13.43 hores i s'han desplaçat fins al número 170 de l'avinguda de Barcelona.Un cop allí, els Bombers han treballat en l'incendi d'una fregidora a la cuina de l'establiment. En aquest, la sala ha quedat afectada pel fum.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una persona per inhalació de fum, la qual no ha tingut que ser traslladada a cap centre hospitalari.Uns minuts abans, a les 13.27 hores, els Bombers han treballat en un incendi de vegetació prop de l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Aquí s'han traslladat cinc dotacions terrestres per un foc en unes piles de troncs i matolls.