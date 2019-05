Fundación Repsol i el complex industrial llancen una nova convocatòria de beques d'FP

A l'entorn de Tarragona es donaran un total de vint ajuts de 800 euros per al curs 2019-2020

Actualitzada 30/05/2019 a les 11:30

Fundación Repsol i el Complex Industrial de Repsol a Tarragona han engegat una nova convocatòria de beques per a alumnes de Formació Professional de Tarragona, Reus, Valls i Vila-seca. En concret, es concediran un total de 20 ajuts pel curs 2019-2020 que els interessats podran sol·licitar a través del web becasfp.fundacionrepsol.com fins al 16 d'octubre.El programa és una iniciativa de Fundación Repsol, en col·laboració amb els complexos industrials de Repsol i Petronor, amb l'objectiu de promoure i facilitar l’FP com una opció educativa i millorar així la capacitat d'ocupabilitat dels joves.A Tarragona es concediran vint beques, de les quals cinc es destinen per a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i quinze, per als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), amb una quantia de 800 euros cadascuna. Així mateix, el millor estudiant becat de GFGM i el millor de GFGS, rebran una gratificació especial de 300 euros l'octubre de 2020, com a reconeixement al seu esforç.Els alumnes interessats poden realitzar les seves inscripcions a través del web becasfp.fundacionrepsol.com . El termini per a la presentació de sol·licituds està obert des del 30 de maig al 16 d'octubre de 2019, ambdós inclosos.Poden accedir a les beques aquells alumnes que cursin estudis de Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior de les següents àrees: Electricitat/Electrònica, Fabricació mecànica, Instal·lacions i manteniment, Edificació i obra civil, Energia i aigua, Química, Informàtica i comunicacions, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Sanitat i Seguretat i medi ambient. Els estudiants beneficiaris de la beca el curs passat també poden optar a renovació, per la qual cosa s’hauran d'inscriure de nou, en aquesta convocatòria.A més, d'acord al compromís de Repsol i la Fundación amb la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, un 10% de les places es reserven per a aquests estudiants.Cal dir que aquest també s'estén a altres localitats de l'entorn d’A Coruña, Cartagena, Puertollano i Vizcaya, i es concediran un total de 100 beques a estudiants de Formació Professional -25% per a CFGM i 75% per a CFGS-.