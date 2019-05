El Morell es prepara per viure un estiu ple d'activitats

La regidoria de Benestar Social ha impulsat una nova edició del Casal d’Estiu i l’Espai Jove d’Estiu

Actualitzada 30/05/2019 a les 19:45

Casal d’Estiu i Espai Jove d’Estiu

Els nens del Morell podran gaudir d’un ampli ventall d’activitats per a omplir les seves vacances amb activitats de tot tipus i també opcions centrades en l’esport. Totes elles amb el suport de les regidories de Benestar Social i Esports de l’Ajuntament del Morell.D’una banda, el CB Morell ofereix la setena edició del Campus el Colell, que tindrà lloc del 30 de juny al 6 de juliol. Una opció molt completa per a nens i nenes de 6 a 17 anys que es desenvolupa a Santa Maria del Colell, a la Garrotxa. El club també organitza la XIII edició del Campus El Morell, el tradicional, per a nens i nenes de 4 a 17 anys. Una activitat que es realitza, per setmanes, del 8 al 26 de juliol, i que com a eix principal el bàsquet, amb entrenaments per grups de nivell: iniciació, aprenentatge i perfeccionament. A més a més, es fan jocs i activitats multiesportives, concursos, competicions i piscina. Finalment, els nens i nenes de 3 a 12 anys es podran preparar per a la pròxima temporada amb la quarta edició de l’Aftersummer Campus. També per setmanes, s’ha preparat del 26 d’agost al 30 de setembre. Amb el bàsquet com a activitat principal, com al campus, però complementat amb moltes altres propostes divertides.Tots els detalls són a www.basquetmorell.cat i a www.facebook.com/clubbasquetmorell . Per més informació o inscripcions, podeu escriure al correu electrònic coordinacio@basquetmorell.cat o trucar al telèfon 696 105 256 (Jordi Ferré).D’altra banda, el Club Futbol Sala El Morell, que l’any passat va organitzar el seu primer campus d’estiu, repeteix experiència i realitza una setmana més d’activitats. Així, ofereix un complet programa esportiu dirigit a infants d’entre 4 i 14 anys durant tres setmanes: del 25 al 28 de juny, de l’1 al 5 de juliol i del 5 al 9 d’agost, a les quals els participants es poden inscriure de forma independent.Les inscripcions es poden realitzar, abans del 14 de juny, al pavelló municipal. Per a més informació, podeu consultar www.facebook.com/cfs.morell o trucar al 607 576 495 (Joan Pallarès) o al 608 937 270 (Miquel Palau).I, finalment, el CD Morell, ha preparat, un any més, el seu campus de tecnificació dirigit a infants d’entre 4 i 16 anys. Així, del 25 de juny al 19 de juliol, i per setmanes, aquesta entitat esportiva del municipi utilitzarà les instal·lacions esportives del Morell per tal que els més petits realitzin activitats relacionades amb el futbol, però també amb altres esports i amb espai per als jocs o la piscina.Per a més informació i inscripcions, podeu consultar la seva pàgina de Facebook , trucar al 657 49 49 57 o escriure al correu electrònic fpalma67@hotmail.com.Així mateix, la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament del Morell torna a engegar una nova edició del Casal d’Estiu i l’Espai Jove d’Estiu.El Casal d’Estiu començarà el 25 de juny i s’allargarà fins al 6 de setembre. S’hi poden inscriure tots els nens i les nenes que hagin cursat entre P3 i 6è de primària durant aquest curs, i durà a terme les seves activitats de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Així mateix, hi ha la possibilitat de servei d’acollida, de les 08.30 a les 9 hores, i servei de menjador, de 14 a 15 h. Un programa d’activitats que, com sempre, es farà per quinzenes, amb un cost de 72,24 € el Casal, 5,16 € el servei d’acollida, 63,98 € el menjador i 7,22 € el menjador esporàdic (un dia).Pel que fa a l’Espai Jove d’Estiu, tindrà lloc les tardes de l’1 al 26 de juliol. S’hi poden inscriure tots els nois i les noies que hagin cursat ESO fins als 16 anys, i tindrà un cost de 10,30 € el mes.El període d’inscripcions finalitza divendres 7 de juny. Els formularis es poden trobar al mateix l’Ajuntament i al Centre Cultural en horari d’atenció al públic, així com a l’Escola Ventura i Gasol i l’INS El Morell.Les inscripcions es mantindran obertes durant l’estiu en funció de la disponibilitat de places, i sempre que la inscripció es formalitzi almenys una setmana abans de quan es vulgui iniciar l’activitat (i amb prèvia confirmació de disponibilitat de places).