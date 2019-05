El CSN eleva el nivell de gravetat de l'incident de Vandellòs II del 4 d'abril

L’organisme ho engloba a la categoria d’«anomalia» i justifica el canvi per la «reiteració d’errades consecutives per la mateixa causa»

Actualitzada 30/05/2019 a les 15:11

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha elevat el nivell de gravetat de l’incident que va registrar la central nuclear de Vandellòs II el 4 d’abril. L’ha passat del nivell zero -que implica que no té significació per a la seguretat- a nivell 1, fet que es considera una «anomalia», segons l’Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES). El succés fa referència a la detecció de restes de bor als taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C, així com al terra del primer. També es va localitzar un forat petit en una soldadura de la línia de drenatge del generador de vapor B que causava un «lleuger degoteig». Els problemes es van trobar durant una inspecció visual feta després d’una aturada no programada de la planta el 4 d’abril, encara que les incidències no es van notificar al CSN fins dos dies després.Segons ha apuntat el CSN en un comunicat, el desembre del 2018 ja es va trobar una fuga en una soldadura de la vàlvula de drenatge del generador de vapor B. Per aquesta raó, l’organisme va fer una inspecció i es va reunir diverses vegades amb el propietari de Vandellòs II. Fruit d’això s’ha optat per reclassificar el succés com a nivell 1 a causa de «la reiteració d’errades consecutives per la mateixa causa».El CSN ha destacat que el succés «no va tenir repercussió ni dins ni fora de l’emplaçament». El fet que s’hagi considerat una «anomalia» -nivell 1 de l’escala INES- fa que es tracti com un «incident». Segons la descripció general dels nivells de l’INES, el succés de Vandellòs II faria referència a «problemes menors en components de seguretat, amb importants mesures de defensa en profunditat pendents d’aplicació».