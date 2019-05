El conductor d'un camió resulta ferit lleu en bolcar a l'Hospitalet de l'Infant

El ferit va ser evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 30/05/2019 a les 09:54

El conductor d'un camió va resultar ferit lleu la nit d'ahir dimecres, 29 de maig, després de bolcar a la rotonda que enllaça la C-44 amb l'A-7, a l'Hospitalet de l'Infant. L'home va ser evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus.L'accident es va produir a les 22.49h al punt quilomètric 1 de la C-44, a la rotonda que enllaça aquesta via amb l'A-7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, el conductor va perdre el control del vehicle pesant i aquest va acabar bolcant.Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar el conductor del camió a l'Hospital Sant Joan de Reus, ja que va resultar ferit lleu.