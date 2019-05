Eduard Rovira confirma la seva majoria absoluta a Torredembarra

El cap de llista d’ERC volia repetir el pacte amb el PSC, però els pactes en altres institucions «poden influir», afirma

El PSC tampoc té pressa

L’Ajuntament de Torredembarra continuarà governat per Esquerra Republicana quatre anys més. El pacte formalitzat el 2015 entre els republicans (4), el PSC (3) i Alternativa Baix Gaià (2) podria repetir-se, tal com va apuntar la mateixa nit electoral l’alcalde Eduard Rovira –això sí, sense ABG, que en aquests comicis no va assolir representació. Això, al marge que ahir se celebrés el recompte definitiu dels vots a la Junta Electoral de Zona del Vendrell i que donés, ara ja sí, la victòria per majoria absoluta als republicans. Un error en el recompte la mateixa nit per part del Ministeri va provocar que la llista de Rovira es quedés en 8 regidors –a 1 per a la majoria absoluta, el mateix regidor que va anar a parar a Avui Democràcia.Tot i aquesta majoria, Rovira va estendre la mà a Valeriano Pino, candidat del PSC a Torredembarra i que també va veure incrementada la seva representació fins a 4 regidors, superant així a Ciutadans en la segona posició. Malgrat l’oferta inicial, la política de pactes del PSC en altres institucions «podria influir». Uns «factors externs» que podrien tenir a veure amb la decisió dels socialistes de negociar amb Junts per Catalunya un govern bipartit a la Diputació de Tarragona o els futurs pactes que s’estableixin en altres municipis o als consells comarcals, arran de les eleccions locals de diumenge 26 de maig.A banda, la majoria absoluta permet a Eduard Rovira més temps per prendre la decisió sobre el govern: amb la investidura del 15 de juny assegurada –les «circumstàncies externes» es coneixeran a partir de llavors–, faran una anàlisi «sense pressa». Ara, encara, diu, «estem a l’expectativa». Ahir precisament es reunia l’executiva comarcal del partit per avaluar com havien anat els resultats. Al Tarragonès, el partit va guanyar a Altafulla, Torredembarra, la Pobla de Montornès, Renau, la Secuita i Vilallonga del Camp. Alhora, poden governar a Tarragona, a través d’un pacte a quatre.Pel que fa als socialistes, Valeriano Pino –el número 1 a la Torre el 26-M, que es troba ara mateix de viatge fora del país– va assegurar que «la pilota està a la teulada de l’alcalde». Tot i que els pactes en altres institucions puguin entorpir un govern conjunt, Pino recordava que «hem governat en ple procés independentista, segons deia ell, perquè l’estabilitat de Torredembarra és el primer». Pino reconeixia que socialistes i republicans encara no s’havien posat en contacte per parlar perquè «s’ha de deixar respirar».El recompte definitiu indica que són 9 els regidors d’ERC a Torredembarra gràcies a 2494 vots. Es preveu que es faci oficial a través de la seva publicació en els butlletins institucionals en els pròxims dies. Serà llavors quan sigui oficial alhora que Rosa Maria Guasch (Avui Democràcia) deixarà d’estar present al plenari torrenc.