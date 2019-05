Detingut un veí de Valls per matar gossos de caça que no aconseguia vendre

L’home gestionava una residència canina a la Conca on tenia animals en males condicions, els vacunava sense estar titulat i falsificava les seves cartilles sanitàries

Actualitzada 30/05/2019 a les 14:06

La Guàrdia Civil de Tarragona ha detingut un veí de Valls que matava gossos de caça que no aconseguia vendre. L’home era responsable d’una residència canina situada en una localitat de la comarca de la Conca de Barberà, on tenia els animals en males condicions. A més d’estar arrestat per delictes relacionats amb el maltractament animal, també se l’acusa de falsedat documental i intrusisme professional, ja que va falsificar diverses cartilles sanitàries i va aplicar vacunes als gossos sense estar titulat.Els fets es remunten a finals del passat mes de novembre, quan el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) va tenir coneixement d'unes actuacions penals practicades per la Guàrdia Civil de Terol. En concret es va detenir un home veí de Valls com a responsable de la mort de cinc gossos a la localitat de Cretes (Terol). Aquest individu gestionava directament una residència canina situada en una localitat de la comarca de la Conca de Barberà.En considerar que l'implicat pogués cometre altres delictes de la mateix tipus, els agents van fer recerca i estudi de diferents actuacions practicades amb anterioritat a la residència canina que gestionava l’home. La recerca va posar de manifest que l’investigat, com en altres ocasions anteriors, s'havia desplaçat a la localitat de Cretes (Terol), on a través d'un contacte que treballava en un centre hípic traslladava gossos de caça que havien estat dipositats a la seva residència per a vendre'ls. En cas de no poder vendre’ls, es desfeia d’ells causant-los la mort amb diferents mètodes.Després de localitzar un dels animals sacrificats i comprovar el xip, es va poder conèixer el propietari, el qual va explicar que havia cedit l'animal a la residència canina que s'estava investigant. En estudiar els informes emesos per altres administracions, es va observar el greu risc que corria la salut dels animals per les condicions higièniques sanitàries que presenten les instal·lacions, el deficient estat en què es trobaven la majoria dels gossos i l'aplicació de vacunes a aquests animals per part personal sense titulació.Per tot això es va procedir a la detenció de J.P per la comissió de diversos delictes de maltractament d'animals, per causar-los danys i malalties greus i provocar-los patiment i estrès. Fins i tot els arribava a causar la mort, ja que la residència tenia un alt índex de mortaldat d’animals. També se l’acusa d’un delicte de falsedat documental, ja que falsificava els llibres de registre amb anotacions falses i ressenyava cartilles veterinàries dels animals sense posseir titulació. Per últim també se l’imputa un delicte d'Intrusisme per realitzar activitats reservades legalment als veterinaris tot realitzant protocols incorrectes amb els quals va posar en risc la salut dels animals.Les diligències instruïdes van ser remeses al jutjat en funcions de guàrdia de Valls.