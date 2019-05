Coca-Cola reconeix els guanyadors a Catalunya del 59è concurs 'Jóvenes Talentos de Relato Corto'

En l'acte també es van premiar els finalistes de la 42ª edició del Premi Coca-Cola Relat Breu de Catalunya, la versió en català d’aquest guardó

Coca-Cola va donar a conèixer el passat dissabte, en un acte celebrat a PortAventura, els guanyadors a Catalunya del 59è concurs Jóvenes Talentos de Relato Corto. Aquest guardó posa a prova la creativitat de milers d’alumnes de 2n d’ESO de tot l’estat espanyol, els quals han escrit un relat inventat en castellà, i va reunir 4.537 joves a Catalunya de 732 centres escolars diferents. En aquest mateix acte també es van premiar els 54 finalistes de la 42ª edició del Premi Coca-Cola Relat Breu de Catalunya , la versió en català d’aquest guardó.Els guanyadors del primer premi a la demarcació de Tarragona són Diana Andrada Cifuf Udean, del Institut Martí de l’Humà de Montblanc; David Font Termens, del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils i Elia Sumoy Osorio, de la Escola la Salle Tarragona de Tarragona. El segon premi ha estat per Mariona Gibert Sentís, del Institut Mare de Dèu de la Candelera de L’Ametlla de Mar; Cristina Miguel Palau, del Institut Andreu Nin de El Vendrell i Verónica Ruiz Soria, de La Salle Torreforta de Tarragona. Per últim, els guardonats amb el tercer premi han estat Emma Espinosa González, del Col·legi Cor de Maria de Valls; Andrea Rodríguez Pons, del Col·legi Sagrada Família de Sant Carles de la Ràpita; i María Cebrowsky Jedruch, del Institut Jaume I de Salou.Els participants que han obtingut el primer premi han rebut una càmera instantània. El segon premi ha estat un patinet elèctric, mentre que el tercer han estat unes ulleres de realitat virtual. A més, tots els participants han rebut una motxilla i una medalla commemorativa d’aquesta edició.Els guanyadors de les quatre demarcacions de Catalunya junt als de les altres comunitats autònomes assistiran a la gala nacional d’entrega de premis, la qual se celebrarà a Madrid al juny. El jurat estatal, format per periodistes i escriptors, desvetllarà quins d’entre els 17 finalistes autonòmics són els tres guanyadors estatals. Aquests seran guardonats amb un curs d’escriptura creativa a distància en una prestigiosa escola literària.A més, els 17 que passin a la fase final junt als guanyadors dels relats en català, euskera, gallec i balear podran assistir a la Experiencia Coca-Cola de Jóvenes Talentos: un viatge de caràcter cultural i d’oci en el qual els guanyadors coneixeran a importants escriptors.