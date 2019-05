Adif licita la gestió de serveis a la terminal de Constantí per 4,5 milions

La terminal disposa d'una superfície de total per a ús logístic de 60.000 metres quadrats i cinc vies

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha licitat el concurs per a la gestió de serveis i comercialització a la terminal de mercaderies de Constantí, per 4.496.628 euros i una durada de vuit anys amb la possibilitat de prorrogar-se quatre més.Segons ha informat avui Adif, l'empresa que resulti adjudicatària gestionarà i comercialitzarà els espais, instal·lacions i recursos d'aquesta terminal.La terminal disposa d'una superfície de total per a ús logístic de 60.000 metres quadrats i cinc vies, i l'adjudicatari disposarà d'un edifici de control de 180 metres quadrats, un edifici d'oficines de 165 metres quadrat i un menjador de 30 metres quadratsEl Centre Logístic de Mercaderies de Constantí va registrar el 2018 un total de 45.107 Unitats de Transport Intermodal (UTI) manipulades i 1.855 trens expedits i rebuts.