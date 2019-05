Tres tarragonins reben una beca de 'la Caixa' per estudiar a l'estranger

La 37a edició del programa ha comptat amb una inversió de 10,3 milions d’euros

Premiats

Lluís Colomés Barbarà de Reus, Mireia Garcés de Marcilla Must de La Masó (Alt Camp) i Oriol Solé Borràs de Tortosa han rebut una beca de 'la Caixa' per realitzar un postgrau a l’estranger. La beca la van lliurar ahir a CaixaForum Madrid Ses Majestats els Reis.Un total de 120 universitaris reben ajudes de l’entitat financera per cursar estudis a les millors universitats del món a la 37ª edició del programa, que ha comptat amb una inversió de 10,3 milions d’euros. Des de que es va iniciar el programa de Beques el 1982, 'la Caixa' ha becat 3.335 estudiants per rebre formació de postgrau a l’estranger.A l’acte Isabel Celaá, ministra d’Educació i Formació Professional del Govern d’Espanya en funcions; Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària 'la Caixa', i Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària 'la Caixa'.Lluís Colomés Barbarà ha obtingut una beca amb la que cursa un màster en Transport i Administració d’Empreses a l’Imperial College of London (Regne Unit). Nascut a Reus (1996) i graduat en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya, va aprofitar una beca Erasmus per especialitzar-se en transport i infraestructures a l’Imperial College of London on, amb l'ajuda del Departament de Transport del Govern del Regne Unit, va realitzar un projecte de recerca sobre la valoració monetària del temps de viatge en ferrocarril. També és graduat en Música Clàssica.Mireia Garcés de Marcilla Must ha destinat la seva beca a la realització d’un màster en Dret Mèdic i Bioètica a la University of Oxford (Regne Unit). Nascuda a La Masó (1995) i graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la University of Oxford, també té un màster en Ètica Mèdica i Dret del King’s College of London i ha completat la seva formació col·laborant a l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, on va participar a l’edició de la revista Bioètica & Debat, i al departament legal del King’s College NHS Foundation Trust, on va explorar el vessant més pràctic del camp del dret mèdic.Oriol Solé Borràs cursa un màster en Salut Pública a la Harvard University (Estats Units) gràcies a la seva beca 'la Caixa'. Nascut a Tortosa (1994) i graduat en Medicina per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, també té estudis de Filosofia per la Universitat de Barcelona i ha realitzat nombres estades clíniques en diversos centres mèdics espanyols i en hospitals d'Iran i Kenya, així com diferents estades en laboratoris d'Espanya, Israel i els Estats Units. També col·labora amb la Federació Internacional d'Associacions d'Estudiants de Medicina (IFMSA), amb Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) i en projectes d'Oxfam Intermón i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Actualment treballa com a assistent de recerca en el Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS), vinculat a la John’s Hopkins University (Estats Units).