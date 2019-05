L'exregidor de Cambrils Ramon Llobet, condemnat a un any de presó per malversació

L’acord entre les parts també preveu dos anys d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic

Actualitzada 29/05/2019 a les 14:20

L’Audiència de Tarragona ha condemnat l’exregidor d’Hisenda de Cambrils Ramon Llobet a un any de presó i a dos anys d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic per haver-se apropiat de 96.000 euros del consistori fa més de cinc anys. Segons han confirmat a l’ACN fonts judicials, la fiscalia, la defensa i l’acusació particular exercida per l’Ajuntament van arribar a un acord de conformitat dimarts, abans del judici, atès que Llobet va retornar els diners l’octubre del 2014. Inicialment, la fiscalia demanava una pena de 2 anys i 10 mesos de presó i el judici s’havia de fer amb un jurat popular. Durant mig any Llobet va emetre més de 40 transferències des d'una empresa a municipal a dos comptes corrents de la seva propietat.En el moment dels fets, Ramon Llobet era regidor d'Hisenda de CiU a l'Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i vicepresident de l'entitat pública empresarial municipal INGESOL EPEL. Les transferències van començar el 10 de de desembre de 2013 i es van repetir fins el 9 de juny de 2014. En conjunt van ser 42 transaccions.Llobet va retornar els diners els dies 23 d'octubre del 2014 -amb un ingrés de 92.000 euros- i 4 de desembre del mateix any -amb dos ingressos per valor de 4.900,18 i 3.724,79 euros, respectivament-.El 9 de juliol de 2014 a l'Ajuntament de Cambrils es van reunir l'acusat; l'alcaldessa d’aleshores, Mercè Dalmau; el tresorer municipal; el gerent d'INGESOL i el secretari municipal. Durant la trobada, Llobet va confessar els fets, la qual cosa va motivar la seva destitució fulminant i la presentació d'una denúncia als jutjats de Reus per part del consistori.